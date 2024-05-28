Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости. Текст опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене и принимает активное участие в решении важных вопросов мировой повестки дня.
Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном. Он выразил уверенность в том, что Москва и Баку будут планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах и координацию усилий в региональных делах.
Президент добавил, что это отвечает интересам российского и азербайджанского народов, а также идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.
В заключение Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а азербайджанскому народу – счастья и процветания.