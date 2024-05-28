Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости. Он отметил, что Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Президент России Владимир Путин направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости. Текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене и принимает активное участие в решении важных вопросов мировой повестки дня.

Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном. Он выразил уверенность в том, что Москва и Баку будут планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах и координацию усилий в региональных делах.

Президент добавил, что это отвечает интересам российского и азербайджанского народов, а также идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

В заключение Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а азербайджанскому народу – счастья и процветания.