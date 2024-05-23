Сегодня, 28 мая, народ Азербайджана празднует День независимости. Именно в этот день, 28 мая 1918 года, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, которая стала первой на всем Востоке.

День независимости отмечается в Азербайджане сегодня, 28 мая. В этот день в 1918 году Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики.

В этот же день была подписана Декларация независимости, согласно которой равные гражданские и политические права получили все граждане – вне зависимости от пола, национальности, религии и социального положения. Впервые на Востоке избирательное право получили женщины - раньше, чем во многих странах Европы.

Это была парламентская республика. Через некоторое время был утвержден ее флаг, гимн и герб, в цветах которого была отражена формула "тюркизм, исламизм и современность". Государственным языком страны стал азербайджанский язык. Международное признание независимый Азербайджан получил на Парижской мирной конференции в январе 1920 года.

Ранее в Азербайджане 28 мая отмечалось как День Республики. С 2022 года государственный праздник отмечается как День независимости.

Президент Азербайджана в соцсетях поздравил азербайджанский народ с Днем независимости. В свою очередь, главу государства поздравили с праздником президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, президент Албании Байрам Бегай, король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн, президент Болгарии Румен Радев, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и другие политики.