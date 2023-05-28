Ильхам Алиев опубликовал в соцсетях поздравление с Днем независимости

Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ с Днем независимости. Соответствующее сообщение Ильхам Алиев опубликовал на своей странице в социальной сети.

Президент Азербайджана опубликовал поздравление с Днем независимости Азербайджанской Республики. Сообщение размещено на странице Ильхама Алиева в соцсети X.

Поздравления главе азербайджанского государства направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, президент Албании Байрам Бегай, король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн, президент Болгарии Румен Радев, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и другие политики.

День независимости отмечается в Азербайджане 28 мая. В этот день в 1918 году Национальный совет Азербайджана провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики.

Также 28 мая была подписана Декларация независимости, согласно которой равные гражданские и политические права получили все граждане – вне зависимости от пола, национальности, религии и социального положения. В том числе женщины в АДР стали обладать избирательным правом. Это произошло впервые на Востоке и раньше, чем в ряде стран Европы.

Через некоторое время был утвержден флаг, гимн и герб АДР. Государственным языком страны стал азербайджанский язык. Международное признание независимый Азербайджан получил на Парижской мирной конференции в январе 1920 года.