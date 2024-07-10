Дольмены Туапсинского района станут доступнее

В Туапсинском районе разработали дополнительный путь к популярным достопримечательностям региона – дольменам. Раньше на пути стоял частный участок земли, который затруднял возможность посмотреть на древние памятники.

На пути к дольменам на горе Богатырка в Туапсинском районе была одна проблема: он шел через частную территорию. Теперь для желающих прикоснуться к древним памятникам археологии будет открыт дополнительный путь – эко-тропа, рассказали в администрации района.

План маршрута разработал местный Центр развития пляжного отдыха и туризма. Он идет от остановки общественного транспорта на Майкопской улице к Туапсинскому лесничеству.

"На маршруте 12 объектов. Из них четыре дольмена, которые датируются II тысячелетием до нашей эры. Есть менгиры и так называемые места силы, а также беседка для отдыха. Информационный стенд о достопримечательностях готовят к установке. Путь до памятников истории и археологии легкий, он круглый год доступен даже детям и людям старшего возраста"

- глава Туапсинского района Сергей Бойко

Сейчас тропа проходит регистрацию. Ее открытие намечено на первый месяц осени.

Параллельно Центр развития разрабатывает другую тропу к достопримечательностям района в Дефановке Джубгского поселения.

Сергей Бойко считает, что разработка подобных маршрутов будет способствовать развитию района и некоторых населенных пунктов. Она сделает памятники культуры и истории доступнее как для местного населения, так и туристов.