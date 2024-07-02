Сочинские дольмены попадут в специально созданный реестр

Администрация Сочи совместно с Субтропическим научным центром РАН готовит проект по созданию каталога, который будет учитывать все найденные на территории города мегалитические памятники. Он продолжит тенденцию сохранения наследия бронзового века на территории города-курорта.

В Сочи создадут реестр дольменов, который даст возможность получать информацию об их расположении, типологии и состоянии сохранности. Его подготовит Субтропический научный центр РАН. Об этом рассказала администрация города.

На данный момент на территории Сочи обнаружено более 400 мегалитов, к которым относится недавно найденный архитектурный комплекс в Красной Поляне. Сейчас ученые продолжают исследование найденных в 2022 году дольменов в районе горы Ачишхо. Специально для этого была разработана нормативная база для сохранности памятников в случае начала строительства или ремонта на частных территориях недалеко от них.

"Дольмены и другие мегалитические сооружения являются уникальными археологическими комплексами бронзового века. В настоящее время ключевым аспектом является обеспечение сохранности и возможности всестороннего изучения мегалитического комплекса, обнаруженного в Красной Поляне. В этой работе сосредоточены усилия ученых-археологов, администрации Краснодарского края и города, общественников"

- руководитель городского департамента архитектуры и градостроительства Николай Семенцов

Исследователи продолжают находить в Сочи мегалитические памятники бронзового века. В апреле этого года были обнаружены хорошо сохранившиеся гробницы с нетронутыми костями.