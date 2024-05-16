Вестник Кавказа

Посещение водопадов в Сочи станет удобнее и безопаснее

Горная река
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Администрация сочинского нацпарка начала работы по реконструкции двух достопримечательностей города - "Водопадов Псыдах и Шапсуг" и "33 водопада". Ожидается, что нововведения сделают туристические маршруты более безопасными.

Популярные у туристов объекты "Водопады Псыдах и Шапсуг" и "33 водопада" будут переоборудованы для удобства и безопасности гостей Сочи. Об этом рассказала администрация национального парка курорта.

"Водопады Псыдах и Шапсуг" обретут КПП, оборудованный видеонаблюдением. В наиболее опасные скалистые участки будет вмонтирована деревянная лестница с металлическим каркасом.

Сейчас уже часть работ у водопада Псыдах окончена. В дальнейшем администрация парка хочет закольцевать путь от него до водопада Шапсуг за счет усовершенствования этого участка маршрута. Это даст возможность туристам не подниматься обратно, чтобы выйти из зоны водопадов, а сразу спуститься в начальную точку.

На "33 водопада" появятся безопасные спуски к воде. На самой высокой и живописной точке объекта будет сконструирована смотровая площадка.

Администрация национального парка отмечает, что в строительстве применяются долговечные материалы – металл и лиственница.

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