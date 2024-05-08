Вестник Кавказа

В Сочи заработал парк водопадов

В Сочи заработал парк водопадов
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Парк водопадов "Менделиха" в Сочи вновь доступен для посещения туристов. Посетители смогут увидеть в парке семь водопадов, один из которых имеет 77-метровую высоту.

Курорт "Роза Хутор" вновь запускает в работу популярный туристический объект парк водопадов "Менделиха". Информацию об этом распространили в пресс-службе курорта.

Сообщается, что сейчас для гостей парка доступны два маршрута – средний и малый. После того как улучшатся погодные условия, планируется полностью открыть средний и большой маршруты.

Природный объект включает в себя семь водопадов, самый большой из которых 77 метров в высоту.

Парк располагается на высоте 1470 метров над уровнем моря. Попасть в него можно с вершины курорта "Роза Хутор".

Протяженность прогулочных троп парка составляет порядка четырех километров, которые можно преодолеть на 4,5 часа.

Кроме этого, в этом сезоне курорт запустит новые туристические маршруты и пешеходные тропы. Одна из них будет вести к парку альпак, туристам предстоит преодолеть расстояние в один километр.

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