Авиаперевозчики заявили о резком спросе на перелеты в Сочи

Сочи стал наиболее привлекательным для авиапутешествий в период летнего отдыха. Такие данные озвучили компании, которые занимаются авиаперевозками.
В частности, в Аэрофлоте заявили, что спрос на билеты в направлении курорта вырос на 39%, чем в прошлом году.
Кроме этого, пассажиры массово разбирают билеты в Минводы, Калининград, Дальний Восток, Красноярск и Санкт-Петербург.
Также повышенный спрос на билеты в Сочи зафиксировали в S7. Авиаперевозчик заявил об увеличении бронирований полетов в направлении Черного моря на 30%.
В Ассоциации туроператоров России также отметили, что россияне все чаще стали выбирать внутренний туризм. Речь идет о рекордных продажах за первые месяца этого года туристических путевок по России. Таким образом, спрос на внутренние маршруты увеличился на 60%.