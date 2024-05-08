Авиаперевозчики заявили о резком спросе на перелеты в Сочи

Российские авиакомпании отмечают возросший интерес к бронированию билетов в южные регионы страны в ближайшие три месяца. Чаще всего россияне покупают билеты в Сочи и Минводы.

Сочи стал наиболее привлекательным для авиапутешествий в период летнего отдыха. Такие данные озвучили компании, которые занимаются авиаперевозками.

В частности, в Аэрофлоте заявили, что спрос на билеты в направлении курорта вырос на 39%, чем в прошлом году.

Кроме этого, пассажиры массово разбирают билеты в Минводы, Калининград, Дальний Восток, Красноярск и Санкт-Петербург.

Также повышенный спрос на билеты в Сочи зафиксировали в S7. Авиаперевозчик заявил об увеличении бронирований полетов в направлении Черного моря на 30%.

В Ассоциации туроператоров России также отметили, что россияне все чаще стали выбирать внутренний туризм. Речь идет о рекордных продажах за первые месяца этого года туристических путевок по России. Таким образом, спрос на внутренние маршруты увеличился на 60%.