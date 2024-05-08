Свыше 800 тыс туристов отдохнули на Кубани во время майских праздников

На курортах Краснодарского края на майские праздники отдохнули свыше 800 тыс туристов, что на 60% больше такого же периода прошлого года. В это время отели и здравницы региона отмечали высокий процент наполненности.

Майские праздники в нынешнем году оказались жаркими для туристической отрасли Краснодарского края. В этот период число отдыхающих превысило 800 тыс человек, что на 60% выше, чем за такой же срок прошлого года. Информацию об этом распространила пресс-служба региона.

В свою очередь, глава края Вениамин Кондратьев отметил, что многие путешественники прибыли на отдых из соседних регионов.

"Четверть отдыхающих приехали на один день. Это говорит о повышении интереса со стороны жителей соседних регионов"

– Вениамин Кондратьев

Губернатор отметил, что край регулярно совершенствует туристическую отрасль. В частности, в этом году были открыты несколько новых гостиниц. До конца 2024 года в регионе появятся еще 35 новых отелей.

Кондратьев рассказал, что в период майских праздников объекты туристического размещения в каре были заполнены на 72%.

Чаще всего путешественники отдавали предпочтение Анапе, Геленджику, Сочи, Новороссийску.

В прошлом году в регион приехали 18,6 млн путешественников, в этом году власти намерены принять 19 млн человек.