Проверка паспорта на улице помогла поймать члена "Аль-Каиды" в Москве

В Москве пойман боевик "Аль-Каиды" (запрещена в России). В 2013 году он уехал в Сирию и примкнул к террористической организации.

Члена запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" задержали в Москве при проверке документов, передает телеграм-издание Mash.

Полиция во время проверки паспорта у подозрительного прохожего на Мичуринском проспекте выявила, что человек находится в розыске по линии Интерпола.

Отмечается, что задержанным оказался 37-летний Эльхан Ибрагимов, который в 2013 году отправился в Сирию, где примкнул к террористической организации.

В 2019 году суд в Баку выдал санкцию на его арест. Ибрагимов сначала сбежал в Казахстан, а оттуда отправился в Россию.

Стоит добавить, что в Азербайджане его обвиняют в создании вооруженного формирования и организации преступного сообщества.