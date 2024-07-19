Кто больше всех зарабатывает на Ставрополье

Согласно статистике Северо-Кавказстата, больше всех в регионе получают специалисты финансовой сферы и сотрудники страховых агентств. Средняя зарплата на Ставрополье превышает 53 тыс рублей.

Северо-Кавказстат подготовил данные об уровне зарплат на Ставрополье. Выяснилось, что с января по май текущего года общий прирост зарплат составил 21,1% до 53,342 руб по сравнению с аналогичными показателями пошлого года. Больше всего в регионе зарабатывают финансисты и страховщики – среднем 128,595 руб, прирост зарплаты составил 131,8% за год.

Специалисты, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, электрики и газовики, а также строители ученые и медики получают от 50 до 60 тыс рублей.

Менее 50 тысяч рублей получают специалисты, занятые в сфере сельского хозяйства, учителя, а также те, кто трудится в сфере спорта, досуга и развлечений.