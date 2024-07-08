Вестник Кавказа

В США заявили о необходимости работы с РФ по контролю над вооружениями

Манхэттен
© Фото: Динара Хаирова
В США заинтересованы в продолжении совместной работы с РФ по контролю над вооружениями, сообщили в Госдепе. Там подчеркнули, что Вашингтону и Москве нужно стараться уменьшить риски.

Соединенным Штатам и России следует продолжать работу по контролю над вооружениями. Об этом 25 июля заявила помощник американского госсекретаря Мэллори Стюарт.

Она уточнила, что нужно стремиться к уменьшению рисков и предотвращению дестабилизации.

"Нам нужно продолжать этот разговор. <…> Необходимо продолжать снижать риски и работать в сфере контроля над вооружениями, а также понять, как предотвратить дестабилизацию и гонку вооружений"

– помощник госсекретаря

Ранее в российском МИД сообщили, что контакты между РФ и США сведены к абсолютному минимуму.

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