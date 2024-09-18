Москва выдвинула условия для восстановления отношений с США

В МИД РФ рассказали об угрозах разрыва дипотношений Москвы и Вашингтона. При этом там назвали два условия для их восстановления.

В МИД РФ рассказали об угрозах разрыва дипотношений Москвы и Вашингтона. При этом там назвали два условия для их восстановления.

Замглавы российской дипломатии Сергей Рябков сообщил о сохранении угрозы разрыва дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

Рябков отметил, что Россия никогда не идет на такие шаги. Однако дипломат допустил возможность этого действия при попытке Запада надавить на Россию и пойти ва-банк.

"Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации"

При этом замминистра раскрыл два условия, при выполнении которых отношения России и США восстановятся. Он добавил, что Штаты должны вернуть замороженные активы и добиться деэскалации конфликта на Украине.