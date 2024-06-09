Вестник Кавказа

МИД России: контакты с США сведены к абсолютному минимуму

МИД России: контакты с США сведены к абсолютному минимуму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России оценили текущий уровень контактов с США. По словам Сергея Рябкова, сейчас они сведены к минимуму.

На сегодняшний день контакты между Россией и Соединенными Штатами сведены к абсолютному минимуму. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне"

 – заместитель министра

Он подчеркнул, что сейчас стороны занимаются только визовыми и гуманитарными вопросами, а также работой посольств и делегаций, вынужденных посещать США, в том числе для участия в мероприятиях ООН.

Рябков добавил, что по линии МИД стороны эпизодически контактируют на "полях" международных организаций.

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