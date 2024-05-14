Россия и США стали больше торговать друг с другом

РФ и США нарастили торговлю на 20%, свидетельствует американская таможенная служба. Сейчас этот показатель превышает $330 млн.

Торговля между России и Соединенными Штатами выросла в годовом выражении на 20%. Об этом свидетельствуют данный американской таможни.

В апреле показатель торговли двух стран достиг $332 млн, передает РИА Новости.

Объем российского экспорта увеличился на 37% и составил $298 млн. Первое место в этом списке занимают удобрения (рост в 1,6 раза, до $164 млн), второе – платина (рост в 32 раза, $94 млн), а третье – турбореактивные двигатели (рост в 3 раза, до $10,1 млн). Далее следуют фосфаты ($4 млн) и жмых из соевого масла ($4 млн).

В то же время экспорт США в Россию снизился на 48% и теперь составляет $34 млн. Он преимущественно состоит из пищевых продуктов (рост в 2 раза, до $6,7 млн) и вакцин (снижение в 3,5 раза, до $6,2 млн). В топ-5 товаров также входят медицинские приборы ($3,млн), рентгены ($2 млн) и медицинские реагенты ($1,8 млн).

При этом в месячном выражении торговля уменьшилась на 30% из-за того, что США не приобретали у России уран. Традиционно в отношениях двух стран в торговле этим сырьем делается пауза. В этом году это уже второй такой перерыв.

Напомним, ранее на этой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности сообщил, что в настоящее время в Белом доме идут дискуссии о полном прекращении российского экспорта.