Байден запретил импортировать уран из России

Запрет на импорт урана, произведенного в РФ или российским предприятием, будет действовать ближайшие десятилетия. В США рассчитывают, что он поможет снизить зависимость от РФ в мирной ядерной энергетике.

В Соединенных Штатах ввели запрет на импорт урана из России. Об этом информирует Белый дом.

Соответствующий закон подписал президент страны Джо Байден.

"В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 "Акт о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием"

– пресс-служба Белого дома

Власти США рассчитывают, что этот закон позволит снизить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики.

Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия. Его действие рассчитано до 2040 года.