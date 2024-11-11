Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Избранный американский президент уже занялся формированием своей будущей команды: на пост советника по разведке Дональд Трамп выбрал Талси Габбард. Кто такая Талси Габбард, кого она поддерживает и за что ее критикуют - в этом материале.

Кто такая Талси Габбард?

Родилась Талси Габбард в 1981 году в Американском Самоа, а когда ей было два года, ее семья обосновалась на Гавайях. По вероисповеданию будущий директор Нацразведки индуистка.

В 21 год Габбард была избрана в Палату представителей Гавайев. Через год она добровольно записалась в армию, и еще через год ее отряд был отправлен для участия в иракской кампании. В Ираке Талси служила год в медбатальоне.

Талси Габбард окончила Военную академию Алабамы и Гавайский тихоокеанский университет, получив степень бакалавра делового администрирования. С 2013 по 2021 годы представляла Гавайи в Палате представителей.

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Из какой партии Талси Габбард?

В нижней палате Конгресса Талси Габбард представляла Гавайи от демократов и поддерживала довольно либеральные идеи, в том числе о необходимости государственного здравоохранения, бесплатного среднего образования и закона о контроле оружия. В 2020 году принимала участие в предвыборной кампании.

В 2022 году Габбард ушла из Демократической партии, заявив, что ”больше не может быть членом партии, которая находится под контролем элит, разжигающих войны из-за бдительности, мотивированной трусостью”. До лета 2024 года Габбард оставалась независимым политиком.

Талси Габбард и Дональд Трамп

В августе 2024 года Габбард встала на сторону Трампа в его предвыборной кампании, а в октябре официально объявила, что переходит в Республиканскую партию. Она помогала Трампу готовиться к дебатам с Камалой Харрис и быстро завоевала популярность среди электората кандидата-республиканца. 13 ноября Дональд Трамп объявил, что Талси Габбард станет директором Национальной разведки.

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Что делает директор Национальной разведки США?

Директор Нацразведки руководит Разведывательным сообществом США, координирует программу национальной разведки, а также исполняет роль советника президента по вопросам нацбезопасности. В свою очередь Разведывательное сообщество США состоит из 18 организаций, в том числе ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Министерства внутренной безопасности. Должность директора Нацразведки была создана в 2004 году, через три года после терактов 11 сентября. Ранее Разведывательным сообществом руководил директор ЦРУ. Основная задача офиса директора Нацразведки: обнаружение и установление угроз внешней и внутренней безопасности США. Бюджет Разведывательного сообщества США - более $ 70 млрд.

За что критикуют Габбард?

Талси Габбард прослужила в Нацгвардии США более 20 лет и дважды бывала в горячих точках: в Ираке и Кувейте. Однако, по мнению некоторых критиков, она не готова к такой должности, поскольку ей не хватает опыта работы в разведывательных управлениях, а её взгляды во многом противоречат нынешнему внешнеполитическому курсу США. Сама Талси Габбард нередко критикует решения Разведывательного сообщества США и считает, что стране не следует вмешиваться в конфликты, происходящие в мире.

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Как относится Габбард к России?

Габбард обвиняют в лояльности к России. В 2022 году в видео-сообщении, опубликованном в соцсети Twitter, она призвала Путина, Зеленского и Байдена отложить геополитику и договориться о том, чтобы Украина стала нейтральной: не была ни в НАТО, ни союзником России. В октябре 2024 года Габбард обвинила Камалу Харрис в том, что та главный инициатор украинского конфликта, а её внешняя политика привела США ”на порог Третьей мировой войны”.

Как Габбард относится к Ирану?

В 2020 году Габбард открыто раскритиковала Трампа, обвинив его в том, что он нарушил конституцию, приказав нанести удар по лидеру иранских сил Кудс, Касему Сулеймани. По её словам, это решение Трампа еще глубже затянуло США в бесконечную борьбу с Ираном. Габбард также считает, что Вашингтону пора выбираться из Ирака и Сирии, чтобы не оказаться на пороге войны с Тегераном.

Как Габбард относится к Палестине?

Что касается палестино-израильского конфликта, то здесь Талси Габбард целиком на стороне Израиля, По её мнению, Хамас - угроза, которую нужно уничтожить как в военном плане, так и с идеологической точки зрения.

Пока Хамас у власти, люди Израиля не смогут жить в мире и безопасности

- Габбард.

Как Габбард относится к Азербайджану и Турции

В 2017 году Талси Габбард в составе делегации американского Конгресса побывала в Армении и в азербайджанском Карабахе, на то время все еще оккупированном армянскими силами. Выступая после поездки на форуме, организованном Армянским Национальным Комитетом Америки в Сан-Франциско, Габбард заявила, что Азербайджан якобы дестабилизирует регион. Между тем, по ее мнению, действия Анкары в ближневосточном регионе противоречат американским интересам, поскольку Турция "прямо и косвенно поддерживает террористические организации в Сирии и других местах".

Почему Трамп выбрал Габбард?

Габбард считается верной сторонницей Трампа, благодаря которой ему удалось заручиться поддержкой значительной части электората. Возможно, выбор пал на нее, поскольку Трамп в целом желает реорганизовать деятельность разведывательных управлений страны, к которым он относится с подозрением и считает, что многие из тех, кто в них работают, недостаточно ему лояльны.

Мы уберем всех коррумпированных деятелей нашего аппарата нацбезопасности и разведки. Департаменты, которые стали средством нападения, будут полностью реорганизованы

- Трамп.