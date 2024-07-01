США наращивают товарооборот с Россией

Россия и США увеличили товарооборот в 1,5 раза – максимальный объем с мая 2023 года. Экспорт России в конце весны вырос почти на 50%. Возобновились поставки урана.

Товарооборот России и США в мае увеличились в 1,5 раза к апрелю – до $487 млн. Это стало максимумом с мая 2023 года, приводит РИА Новости данный статслужбы Штатов.

Экспорт России в конце весны вырос до $439 млн (+47%). США стали импортировать из России уран, его покупки возобновились в апреле. Штаты закупили российского урана на $209,5 млн.

При этом заметно упали закупки удобрений (-60%, до $99,5 млн) и платины (-6%, до $88,9 млн). Однако отмечается пятикратный рост приобретения фанеры – до $11,6 млн. Кроме того, США купили ферросплавы на $10,7 млн.

Россия также нарастила экспорт, было приобретено товаров на $48 млн (+41%). В основном Россия импортировала американские вакцины ($15,6 млн), пищевую продукцию ($6,9 млн) и медицинские приборы ($4 млн).

Помимо этого, Россия активно закупала лекарства и целлюлозу (по $1,9 млн).