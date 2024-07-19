Вестник Кавказа

Пожар в Анапе возле аэропорта потушили

Пожар в Анапе возле аэропорта потушили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе специалисты справились с возгоранием сухой травы в СНТ. Огнем было объято 800 квадратов, пожар случился в 7 км от аэропорта.

Днем в четверг сухая трава вспыхнула в СНТ под Анапой, расположенном неподалеку от воздушной гавани курорта. На данный момент пожар ликвидирован.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 15.00, к 16.40 возгорание локализовали, после пяти вечера пожар в СНТ "Авиатор" был полностью ликвидирован.

Всего возгорание в садовом товариществе затронуло 800 кв м, строения на территории СНТ не пострадали.

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