Вестник Кавказа

Часть Сочи осталась без воды до утра пятницы

Часть Сочи осталась без воды до утра пятницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи прорвало водовод, обеспечивающий водой Центральный и Хостинский районы. Справиться с аварией коммунальные службы рассчитывают к утру пятницы.

В Сочи сегодня вечером многие жители лишились водоснабжения, причиной стала крупная авария - прорыв на магистральном водоводе.

«В ходе еженедельного обследования состояния сетей, на магистральном водоводе диаметром 500 мм, пролегающего вблизи улицы Пластунская, был обнаружен прорыв. При этом, данная коммуникация обеспечивает ресурсом обширные территории Центрального и Хостинского районов»

– городской водоканал

Ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия, жители двух районов могут столкнуться с проблемами в водоснабжении. Завершить необходимые работы и восстановить подачу воды в Сочи планируют к пяти утра пятницы, при этом полноценно водоснабжение вернется некоторым абонентам только к вечеру пятницы, говорится в сообщении водоканала.

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