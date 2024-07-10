Многопрофильный медцентр заработал в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии появился многопрофильный медцентр. В частности, здесь будет оказываться оперативная помощь пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

На территории Кабардино-Балкарии был учрежден Республиканский медицинский центр с широким спектром специализаций.

«На основании распоряжения правительства Кабардино-Балкарской Республики и в целях расширения перечня оказания медицинских услуг населению региона объединены две медицинские организации — кардиологический диспансер и городская клиническая больница N1. За счет слияния появились новые возможности диагностики и лечения различных заболеваний»

– Минздрав региона

Одним из важных направлений работы центра является сфера кардиологии и неврологии. Отделение кардиологии будет базироваться в Кардиодиспансере, где будут принимать пациентов с заболеваниями сердца и инсультами. Для лечения пациентов в центре будут использованы передовые технологии и современное оборудование. Также в клинике будет открыта новая операционная с рентгеновским оборудованием для точной диагностики и лечения пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

Центр будет укомплектован высококвалифицированными специалистами – кардиологами, неврологами и рентгенологами. Пациенты смогут получить комплексную помощь и квалифицированное лечение, начиная с диагностики и заканчивая реабилитацией, обращает внимание региональное ведомство.

Также отмечается, что разработанная программа реабилитации включает в себя не только медикаментозное лечение, но и реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление функций сердечно-сосудистой системы и улучшение общего состояния пациента.

Республиканский клинический многопрофильный центр высоких медицинских технологий станет центром привлечения пациентов не только из Кабардино-Балкарии, но и соседних регионов.