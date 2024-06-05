Здравоохранение Казахстана сориентируют на пациентов

Несмотря на успехи казахстанского Минздрава, озвученные главе государства, Касым-Жомарт Токаев нацелил ведомство на перестройку системы здравоохранения под ее пациентов и прозрачность в системе государственных закупок.

Министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову принял президент страны Касым-Жомарт Токаев, он заслушал доклад министра о нынешнем состоянии медицины и борьбе с инфекционными заболеваниями, а также наметил дальнейшие пути ее развития.

"Акмарал Альназарова рассказала о работе министерства по исполнению поручений главы государства в области качества и доступности медицинских услуг. Пересматриваются подходы к организации первичной и стационарной медицинской помощи, обновляются стандарты диагностики и лечения, укрепляется кадровый потенциал отрасли. Обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой обязательного социального медицинского страхования"

- пресс-служба Акорды

Также глава Минздрава на встрече отметила рост продолжительности жизни в стране до 75 лет и снижение числа заболеваемости по 21 инфекции. Альназарова рассказала и о планах по развитию здравоохранения на 2025-2030 годы – это строительство новых больниц и поликлиник, а также внедрение 34 якорных проектов в сфере здравоохранения, передает "АиФ-Казахстан".

Со своей стороны глава государства поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения под ее пациентов – это означает, что в первую очередь работа медиков будет направлена на оперативное и качественное оказание медицинской помощи, также будет обеспечена прозрачность и эффективность средств, выделяемых ведомству, в том числе - на лекарственное обеспечение, - добавили в пресс-службе Акорды.