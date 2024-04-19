Вестник Кавказа

Токаев проинспектировал строящийся в Астане флагманский онкоцентр

Токаев проинспектировал строящийся в Астане флагманский онкоцентр
© Фото: официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана сегодня проинспектировал крупнейший онкоцентр с протонной терапией, который станет флагманом медицинской практики и науки в Центральной Азии: его строительство завершается в Астане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня побывал в новом корпусе Национального научного онкологического центра, строительство которого завешается в столице, сообщает пресс-служба президента.

"Я поздравляю всех с этим уникальным медицинским учреждением. В мире таких учреждений не так много. Однозначно, это будет флагман медицинской практики и науки в нашем регионе"

- Касым-Жомарт Токаев

Центр практически готов к открытию – в нем завершается установка и наладка оборудования, он откроет свои двери для посетителей уже в августе: здесь не только сосредоточат все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных образований, но и будут проводить научные исследования, передает Sputnik Казахстан.

Его общая площадь более 58 тыс кв м: это и стационар на 210 коек, в том числе 24 койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, и дневной стационар на 150 мест. дневного стационара. В год центр сможет принимать до 6 тыс госпитализаций.

Ожидается, что онкоцентр станет национальным координатором по оказанию онкологической помощи в регионе – в нем будут работать центры опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкоурологии, маммологии, онкогинекологии, остеоонкологии и онкогематологии.

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