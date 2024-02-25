Президент Казахстана поддержал медицинских работников страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон о поправках в законодательные акты страны по вопросам здравоохранения, который защитит и поможет медработникам республики в решении многих бытовых вопросов.

В скором времени медицинские работники Казахстана получат новые профессиональные льготы и поддержку государства в решении бытовых вопросов - Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" сегодня подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Новый закон защитит медработников от незаконного вмешательства и воспрепятствования их профессиональной деятельности, а также обеспечит уважительное отношение к их профессии. Также для них вводится государственная награда – почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" ("Заслуженный врач Казахстана"). Также законом вводится страхование профессиональной ответственности медицинских работников, передает Sputnik Казахстан.

Одно из самых желанных положений нового закона – он освобождает медиков от предоставления излишней отчетности и информации - уполномоченный орган в области здравоохранения теперь будет утверждать перечень обязательной документации.

Со вступлением в силу нового закона медработникам будет предоставлено право оформлять своих детей в дошкольные учреждения в приоритетном порядке, а медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, гарантирует единовременную денежную выплату в стократном размере минимальной зарплаты, говорится в сообщении.