Попасть к стоматологу и офтальмологу можно будет без терапевта в Казахстане

В скором времени граждане Казахстана смогут обращаться к врачам-специалистам, не посещая сначала терапевта. Такое решение принял Минздрав страны. Нововведение начнет действовать уже скоро, с апреля.

C апреля нынешнего 2024 года жители Казахстана при необходимости смогут поправить свое здоровье у врачей узких специальностей без обязательного сегодня направления терапевта – такие изменения в стандарты оказания медицинской помощи внесло министерство здравоохранения страны.

Это не единственное новшество. Еще одно изменение связано с анализами, которые требуются для плановой госпитализации. С марта сдавать их придется гораздо меньше. Увеличатся также и сроки, в течение которых результаты будут действительны, – с 10 дней до двух недель и с месяца до трех.

"С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будут определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке"

- Минздрав

Что касается прямого обращения к профильным специалистам, то консультация терапевта не будет нужна для визита в случае неотложного состояния и травм. Сюда относятся такие специалисты, как:

травматолог,

окулист,

лор,

стоматолог,

дерматовенеролог,

акушер-гинеколог,

психолог,

онколог,

кардиолог,

эндокринолог.

Направление не понадобится и при повторных приемах у этих специалистов.