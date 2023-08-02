Врач назвала продукты с витамином D для зимнего рациона

Продукты, богатые витамином D, помогут справиться зимой с дефицитом солнечного света. Врач назвала пять категорий продуктов, которые необходимо включить в рацион зимой.

Витамин D, также известный как «солнечный витамин», можно черпать из некоторых продуктов питания. Особенно это актуально зимой, когда солнечного света не хватает, поделилась нутрициолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева.

«Одним из самых эффективных способов восполнить недостаток является увеличение потребления пищи, богатой витамином D. Наиболее доступные источники в ряде продуктов, которые следует включить в свой рацион, – жирные виды рыб (лосось, горбуша, нерка), тунец, сардины и макрель, сельдь, икра»

– нутрициолог

Не только жирные виды рыб содержат витамин D. Специалист добавила, что стоит обратить внимание на молочные продукты, шампиньоны, апельсиновый сок.

Также важно стараться больше времени проводить на свежем воздухе в светлое время суток, добавила нутрициолог в беседе с Агентством городских новостей «Москва».