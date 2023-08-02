Житель Греции ежегодно потребляет более 24 л оливкового масла в год. Олива упоминается еще в Библии и известна как источник здоровья. Чем полезно оливковое масло и как купить лучшее по качеству?

Оливковое масло производится с античных времен и спрос на него неизменно растет. В предыдущие два года урожай оливок в мире оказывался ниже ожидаемого. Африканская жара в Европе и Турции летом 2023 года также представляет угрозу урожаю оливок, собирать который начнут в середине осени. Почему оливковое масло такой ценный и желанный продукт?

Чем полезно оливковое масло?

Оливковое масло - кладезь олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Ее связывают с контролем за уровнем сахара в крови. Оливковое масло приносит пользу сосудам, оно снижает «плохой» холестерин и повышает «хороший». Олеиновая кислота также обладает противовоспалительными свойствами. Оливковое масло богато витамином Е, это антиоксидант, которые защищает организм от воздействия свободных радикалов. Пользу оливковое масло, употребляемое внутрь приносит сердцу и сосудам, суставам, головному мозгу и обмену веществ. Также на основе оливкового масла производится уходовая косметика для кожи и волос, так как оливковое масло - натуральный продукт с богатым составом.

Лучшие производители масла

Оливковое масло - визитная карточка Испании. Именно эта европейская страна является в мире основным производителем оливкового масла. На Испанию приходится более 40% мирового объема оливкового масла. Именно в Испании - в Мадриде, - расположен штаб Международного совета по оливкам (IOC).

Основные производители оливкового масла в мире Испания, Италия и Греция. Кто еще производит оливковое масло? В список входят:

Тунис,

Турция,

Сирия,

Ливан,

Марокко.

Традиционно олива растет в средиземноморском регионе, там же производится и по большей части употребляется оливковое масло. Испания экспортирует больше всего масла. А потребляет больше всего оливкового масла в мире Греция - около 24 л в год на человека. В соседних Испании и Италии потребление составляет 13-13,5 л в год, в Турции - до 1,5 л, в других странах-производителях - около 6 л.

Какое оливковое масло купить?

Различают рафинированное и нерафинированное оливковое масло. Второе обладает более ярким вкусом и ароматом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что чем ниже уровень кислотности, тем качественнее и полезнее масло. В магазинах можно найти следующие категории масла:

Extra virgin – масло высшего сорта, первый холодный отжим, кислотность ниже 1%,

Virgin olive oil – второй холодный отжим, кислотность ниже 2%,

Olive oil – смесь нескольких масел, рафинированного и нерафинированного, кислотность до 1,5%,

Olive-Pomace oil - рафинированное масло из выжимок с добавлением масла высшего сорта.

Оливковое масло чаще всего используется для заправки салатов - в чистом виде, с добавлением лимонного сока, горчицы, трав. Также его можно использовать для жарки и выпечки. Недавние исследования показали, что несмотря на то, что точка дымления оливкового масла находится низко, это не лишает его полезных свойств.

Какое масло выбрать?

Приобретать масло лучше в стекле или в железной банке. В такой таре масло лучше хранится, кроме того, в пластик обычно разливают масло более низкого качества.

Оливковое масло из ЕС, как и вино, может иметь дополнительную маркировку:

D.O.P. (P.D.O.) - защищенное наименование происхождения, масло произведено и розлито в том же регионе, где выросли оливки,

IGP - защищенное название географической местности изготовления масла, оливки могли собрать в другом регионе, на упаковке указан регион производства масла,

BIO - экологически чистый продукт.

Подделки на рынке масла

Потребление оливкового масла растет, причем все больше спрос на него в неевропейских странах. При этом производство ограничено, сказывается относительно небольшой регион произрастания и проблемы с урожайность в последние годы. Такая ситуация ведет к фальсификации продукта. По некоторым данным, на мировом рынке до 40% оливкового масла категории Extra virgin - фальсификат. Оливковое масло разбавляют более дешевыми маслами, например рапсовым. Кроме того, «оливковое» масло делают из соевого и подсолнечного, подмешивая в него хлорофилл для характерного зеленоватого цвета. Также масло из африканских стран выдают за более дорогое европейское. В основном подделывается масло высшей категории, как самое дорогое и востребованное покупателями.

Турция в июле 2023 года временно запретила экспорт оливкового масла, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке и избежать ситуации, когда европейские страны закупают продукт в Турции, а потом фасуют и перепродают как продукт ЕС по более высокой цене.

Оливковое масло в России

Россия с прошлого года импортирует оливковое масло из Турции как альтернативу товару из недружественных Италии, Испании, Греции. Цены на продукт растут вслед за сложностями в логистике и изменением курсов валют. При этом оливковое масло - не массовый продукт в России, оно присутствует в рационе небольшой части населения.

В России оливковые деревья растут только в Крыму, в промышленных масштабах пищевое оливковое масло не производится, но возможность запуска производства российского оливкового масла в перспективе обсуждается.

Интересные факты

Олива упоминается в Библии. Символом благой вести и примирения стала масличная ветвь в клюве голубя после Всемирного потопа.

Церковный елей - не что иное, как оливковое масло. Елей используется для христианских таинств, а также наряду с вином и травами входит в состав «Святого Миро».

Оливковые деревья - долгожители, в среднем дерево живет 500 лет, некоторые - 1500 лет. Считается, что на Масличной горе в Иерусалиме деревья отметили уже 2000 лет.

Оливковое масло - основа средиземноморской диеты, которая в 2010 году вошла в список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В России оливковое масло до конца XIX века называлось прованским, в честь одного из регионов Франции.

Свежие оливки несъедобны, они горькие на вкус и очень жесткие. Кстати, качественное оливковое масло тоже немного горчит, этого вкусового нюанса не стоит бояться.

Оливки и маслины различаются? Это разные названия для плодов дерева оливы. Распространено заблуждение, что оливки - зеленые плоды, а маслины - черные. Несмотря на то, что сортов оливы много, цвет оливок зависит от степени зрелости.