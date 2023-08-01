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Турция запретила экспорт оливкового масла

Турция запретила экспорт оливкового масла
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Турции решили на несколько месяцев остановить поставки за рубеж оливкового масла. На это, рассказали в Минторговли Турции, есть несколько причин.

Турецкое оливковое масло в ближайшие месяцы не будет попадать на мировой рынок. О решении рассказали в министерстве торговли страны.

По данным Международного совета по оливкам, сложные климатические условия, а именно засуха, привели к тому, что в мире стало производиться значительно – на 20% – меньше оливкового масла. Проблема актуальна прежде всего для итальянских и испанских производителей. А вот в Турции, напротив, стало производиться гораздо больше масла – в 1,6 с лишним раза.

Вырос и экспорт оливкового масла из Турции – с ноября-2022 рост достиг 240%. В результате оно стало дороже обходиться и самим жителям Турции – более чем в два раза.

Кроме того, в ведомстве пожаловались на ситуацию с Италией и Испанией, которые перерабатывают турецкое масло, а потом экспортируют готовый продукт под собственными брендами, пишет РИА Новости.

"С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию - в 44 раза"

– Минторг Турции

Учитывая рост цен и политику итальянских и испанских производителей, в Анкаре решили запретить экспорт масла до 1 ноября – в этот день начнется сбор нового урожая.

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