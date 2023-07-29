Россия вводит запрет на экспорт риса до конца года

Российское правительство для стабилизации цен на рис внутри страны вводит до конца 2023 года запрет на экспорт риса и рисовой крупы.
"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года"
– кабмин
Поставки риса при этом продолжатся в страны ЕАЭС, Южную Осетию, Абхазию. Также исключение сделано для гуманитарной помощи и международного транзита.
В июле уже две страны наложили запрет на экспорт риса - Индия и ОАЭ.
Индия является крупнейшим мировым поставщиком риса, однако неблагоприятные погодные условия в этом году привели к плохому урожаю. Внутри страны цена на рис уже выросли более чем на 20%, чтобы остановить рост цен на основной продукт питания, Индия запретила вывоз риса, за исключением басмати.
Рисовый вопрос
Отметим, что рис - самая популярная в мире крупа, ежедневно он присутствует в рационе более чем половины населения Земли. В среднем человек в год потребляет более 57 кг риса. Основные потребители - Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш. Большое значение рис играет в арабской кухне. Россияне в среднем ежегодно съедают до 5 кг риса, европейцы - вдвое меньше.
В 2023 году мировому рынку риса грозит максимальный за 20 лет дефицит риса, следует из недавнего исследования международного агентства Fitch.