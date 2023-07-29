Россия вводит запрет на экспорт риса до конца года

Опубликовано: 12:25, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рис из России запрещено вывозить до конца года. Исключение правительство сделало для стран ЕАЭС, Южной Осетии, Абхазии.

Российское правительство для стабилизации цен на рис внутри страны вводит до конца 2023 года запрет на экспорт риса и рисовой крупы.

"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года"

– кабмин

Поставки риса при этом продолжатся в страны ЕАЭС, Южную Осетию, Абхазию. Также исключение сделано для гуманитарной помощи и международного транзита.

В июле уже две страны наложили запрет на экспорт риса - Индия и ОАЭ.

Индия является крупнейшим мировым поставщиком риса, однако неблагоприятные погодные условия в этом году привели к плохому урожаю. Внутри страны цена на рис уже выросли более чем на 20%, чтобы остановить рост цен на основной продукт питания, Индия запретила вывоз риса, за исключением басмати.

Рисовый вопрос

Отметим, что рис - самая популярная в мире крупа, ежедневно он присутствует в рационе более чем половины населения Земли. В среднем человек в год потребляет более 57 кг риса. Основные потребители - Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш. Большое значение рис играет в арабской кухне. Россияне в среднем ежегодно съедают до 5 кг риса, европейцы - вдвое меньше.

В 2023 году мировому рынку риса грозит максимальный за 20 лет дефицит риса, следует из недавнего исследования международного агентства Fitch.