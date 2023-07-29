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ОАЭ вслед за Индией запрещает экспорт риса

ОАЭ вслед за Индией запрещает экспорт риса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новая страна вводит запрет на экспорт (а также реэкспорт) риса. Такое решение приняли ОАЭ, оно вступило в силу сегодня.

Экспорт риса стал невозможен из ОАЭ с сегодняшнего дня, следует из указа главы Минэкономики страны Абдаллы бен Тук аль-Мари.

Запрет на экспорт будет действовать в течение 4 месяцев. Заранее предусмотрено, что после истечения этого срока он может быть автоматически продлен. Впрочем, этого не произойдет, если будет принято особое решение о его отмене.

Цель новой меры – не допустить снижения предложения и, соответственно, подорожания риса внутри страны.

Согласно документу, нельзя также реэкспортировать рис, импортированный из Индии после 20 июля – в этот день Нью-Дели наложил запрет на вывоз очищенных сортов риса (кроме басмати).

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