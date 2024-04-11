Магдалена Гроно назначена спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Новым специальным представителем ЕС на Южном Кавказе, как и ожидалось, стала Магдалена Гроно. С 1 сентября она сменит на этом посту Тойво Клара, срок полномочий которого истекает в последний день августа.

Тойво Клаара на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии в первый день сентября сменит Магдалена Гроно, нынешний главный дипломатический советник Шарля Мишеля – такое решение принял Совет ЕС, сообщает пресс-служба организации.

Полномочия нынешнего спецпредставителя истекают 31 августа, Тойво Клаар занимал эту должность с осени 2017 года, передает Sputnik Армения.

О новом спецпредставителе известно немного: она гражданка Чехии, последние 25 лет она занималась вопросами внешней политики и разрешением конфликтов на различных дипломатических постах высокого уровня и специализировалась по постсоветскому пространству, в частности, по Южному Кавказу.

До прихода на пост главного дипломатического советника Шарля Мишеля она занимала аналогичный пост в аппарате бывшего президента Европейского совета Дональда Туска.