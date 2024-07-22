Вестник Кавказа

Сильный перегрев экономики стал причиной роста ставки - ЦБ

Сильный перегрев экономики стал причиной роста ставки - ЦБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России впервые за десять лет наблюдается циклический перегрев экономики. Экономика перегрета сильнее, чем когда-либо за последние 16 лет. Такая ситуация требует высокого уровня ключевой ставки, рассказала глава ЦБ РФ сегодня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка на фоне ситуации с перегревом российской экономики должна находиться на высоком уровне.

Ранее экономисты предрекали снижение уровня ключевой ставки в РФ, анализируя данные за начало текущего года.

"Возможно, такая уверенность экспертов финансового рынка и бизнеса подкреплялась тем, что по сути [за] 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса"

– Набиуллина

Она отметила, что масштаб перегрева экономики в первом полугодии 2024 года был самым значительным за последние 16 лет.

"Темпы роста ВВП в первом, втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему остается в состоянии значительного перегрева"

– Набиуллина

Ставка сегодня выросла сразу на 2 процентных пункта, повысить ее регулятор решил так как реализовались все триггеры, чтобы ключевая ставка росла.

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