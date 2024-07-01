Ключевая ставка ЦБ РФ поднята до 18%

Центробанк России повысил ключевую ставку до 18%. Ранее она составляла 16%. О необходимости ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ предупреждал в июне.

Ключевая ставка в России сегодня выросла до 18%, решение было принято на заседании Совета директоров. Соответствующий релиз по его итогам распространила пресс-служба ЦБ РФ.

В нем говорится об ускорении инфляции в России: она значительно превышает данный в апреле прогноз.

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее"

– ЦБ РФ

Регулятор, отмечается в релизе, рассмотрит целесообразность нового повышения ставки в ходе ближайших заседаний.

Кроме того, ЦБ значительно пересмотрел свои прогнозы, в том числе увеличил прогноз по инфляции на текущий год. Скорректированный показатель достигает 6,5-7,0%. В будущем году, в результате денежно-кредитной политики Центробанка, годовая инфляция упадет до цели 4,0-4,5% и останется на этом уровне и далее.

Что касается среднесрочной перспективы, то преобладают проинфляционные риски. Они вызваны новыми условиями внешней торговли (которые связаны в том числе с геополитической напряженностью), неспадающими высокими инфляционными ожиданиями, а также отклонениями экономики РФ от сбалансированного роста.

Напомним, по итогам прошлого заседания, которое состоялось 7 июня и на котором регулятор в четвертый раз подряд сохранил размер ставки 16%, Центробанк допустил возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, пояснив, что необходимость возвращения инфляции к цели диктует потребность в более долгом поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось в апреле.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 13 сентября.

Что даст повышение ставки российской экономике?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов прежде всего отметил, что сегодняшнее решение Центробанка будет довольно болезненным для участников рынка акций и держателей облигаций.

"Такая ставка немножко повысит привлекательность банковских депозитов, но отрицательно скажется на привлекательности банковских кредитов. Кроме того, она будет довольно болезненной для фондового рынка, потому что приведет к падению спроса на акции и снижению рыночной стоимости облигаций в портфелях крупнейших держателей этих облигаций", – заявил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что повышение ключевой ставки до 18% окажет влияние на инфляцию только спустя 3 или 6 кварталов.

"Какого-то явного краткосрочного воздействия на инфляцию сейчас не ждать не стоит. При этом я думаю, что в июле-августе инфляция все-таки будет замедляться. Но это будет происходить не из-за повышения ставки, а просто в силу эффекта базы прошлого года", – объяснил экономист.

Он напомнил, что в июле-августе 2023 года цены сильно выросли, а поскольку инфляция считается по отношению к прошлому году, то в ближайшие месяцы стоит ждать ее замедления.

"В июле мы можем увидеть замедление инфляции на 1-2%, а в августе – до 0,7-0,8%. Мне кажется, что Центробанк почему-то поторопился и не дождался данных за июль или за август, чтобы решать вопрос с повышением ставки. А само по себе повышение ставки воздействует на инфляцию с большим лагом", – Александр Абрамов

Помимо этого, он заметил, что никакого влияния на курс доллара и евро ставка в 18% не окажет.

"Курс доллара и евро сейчас живет относительно самостоятельной жизнью. А спрос на доллары со стороны населения и спекулянтов умеренный", – резюмировал профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.