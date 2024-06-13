ЦБ РФ пересмотрит прогнозы по инфляции и ключевой ставке

Прогнозы на 2024 год по инфляции в России и ключевой ставке будут пересмотрены. Об этом рассказали в Центробанке. Инфляция в РФ продолжает расти и находиться выше прогнозов.

Инфляция в России в этом году находится выше прогнозируемого уровня, Центробанк пересмотрит прогноз на 2024 год с учетом этого фактора, рассказала советник председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Он (прогноз по инфляции на этот год) безусловно будет пересмотрен, потому что будет выпущен новый прогноз на июльском заседании. У нас регулярно происходит пересмотр прогноза. С учетом того, что фактическая инфляция идет выше прогнозной, то прогноз безусловно будет пересмотрен"

– Юдаева

Представитель регулятора не исключила также, что Центробанк также вскоре пересмотрит и прогноз по ключевой ставке. Сегодня ставка в России сохраняется на уровне 16%, однако 26 июля она может резко пойти вверх.

Напомним, что согласно текущему прогнозу, в этом году инфляция в стране должна снизиться до уровня 4,3-4,8% и в будущем держаться около 4%.