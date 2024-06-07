Центробанк России может поднять ключевую ставку до 18% в июле

ЦБ РФ в июле может принять решение о повышении ключевой ставки с текущих 16% до 17-18%, поделился глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
"Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле"
– Кирилл Тремасов
На предстоящем 26 июля заседании, объяснил он, планируется рассматривать те же предложения, что на заседании 7 июня, а именно: повышение ставки до 17%; повышение ставки до 18%.
"К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения"
– Кирилл Тремасов