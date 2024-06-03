Центробанк: экономика России близка к пику перегрева

Российская экономика приблизилась к пику перегрева, заявили в ЦБ РФ. После того, как пик будет пройден, начнется неминуемое замедление экономики.

Рост российской экономики может вскоре остановиться, экономика страны вплотную подошла к пику перегрева, поделился глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что пик перегрева экономики - верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся, но по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса, это пока вопрос внимательного нашего изучения"

– Тремасов

По его словам, в Центробанке активно обсуждается вопрос о том, позади пик перегрева или еще впереди и вскоре будет пройден. Если судить по уровню инфляции, заметил Тремасов, то пик перегрева российской экономики уже пройден.

"Если вы помните, то осенью текущие темпы роста цен, скорость, с которой меняются цены, она была двузначной. После того, как мы подняли ставку до 16%, рост цен резко замедлился"

– Тремасов

Сейчас годовая инфляция в стране держится на уровне 6-7%, однако это все еще далеко от цели. Могут быть приняты новые меры, чтобы цены стабилизировались. Так, ключевая ставка в России остается стабильной несколько месяцев, но может быть резко увеличена, если того потребует ситуация, пояснил он.

"Повышение может быть больше, чем 100 базисных пунктов, если того будет требовать ситуация. Наша политика по-прежнему направлена на обеспечение ценовой стабильности"

– Тремасов

Перегревом называют такую ситуацию в экономике, когда рост обеспечивается чрезмерными ресурсами и перекредитованием. После пика перегрева устойчивый экономический рост останавливается, что постепенно ведет к рецессии.

О перегреве в ЦБ РФ впервые заявили в конце прошлого лета. По данным за первый квартал 2024 года, перегрев, как минимум, не уменьшился.