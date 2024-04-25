Вестник Кавказа

Центробанк снова не стал менять ключевую ставку

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ключевая ставка в России остается на прежнем уровне – такое решение принял сегодня ЦБ РФ. Однако регулятор предупредил, что скоро она может все же повышена.

На сегодня ключевая ставка в России остается на прежнем уровне, но в самом скором времени ситуация может измениться. Такое решение принял Центробанк, сообщает его пресс-служба.

Соответственно, ключевая ставка составляет 16% годовых. Однако в скором времени она может измениться.

"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании"

– ЦБ РФ

В регуляторе также описали текущий уровень инфляции, предупредив, что возвращение ее к цели будет возможно только если достаточно жесткие денежно-кредитные условия в экономике будут поддерживаться более длительное время, чем планировалось ранее.

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