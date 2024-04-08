Ключевая ставка в России будет снижаться - Путин

Ключевая ставка пойдет вниз в России, исходя из экономических предпосылок, заявил Владимир Путин. Ее снижение понизит и ставки по кредитам для бизнеса.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ключевой ставки ЦБ, что сделает ниже и кредиты для предприятий. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как отметил президент, сегодня промышленные кредиты выдаются обычно по плавающим ставкам, на которые влияет ключевая ставка. Ставка Центробанка, согласно тенденциям в экономике страны, должна снижаться, что позитивно скажется на кредитах в сфере промышленности.

"Это наверняка произойдет, исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и использовать плавающие ставки, то и ставка по мере развития проектов она тоже будет снижаться"

– Путин

Ключевая ставка в России сегодня 16%, она была установлена на этом уровне 15 декабря 2023 года и с тех пор не меняется. В Центробанке допускают, что во второй половине года уровень ставки может снизиться.