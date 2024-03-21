Вестник Кавказа

ЦБ РФ "замораживает" ключевую ставку до конца года

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ЦБ не может конкретно сказать, когда ключевая ставка будет понижена. По ее словам, многое будет зависеть от ситуации с инфляцией.

Председатель Центробанка России выступила 8 апреля на совместном заседании комитетов в Госдуме, в ходе которого озвучила условия для понижения ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что это может произойти в случае продолжающегося замедления инфляции.

"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года"

– глава ЦБ РФ

Она пояснила, что регулятор вынужден быть осторожным по целому ряду причин, в том числе из-за высоких инфляционных рисков.

Напомним, в настоящее время ставка находится на уровне 16%.

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