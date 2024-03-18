Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных 50%

ЦБ Турции в очередной раз поднял учетную ставку. Повышение достаточно резкое – на 500 б.п. Теперь она находится на уровне 50%. Антирекорды демонстрируют и валютные резервы регулятора.

Центральный банк Турции сегодня снова увеличил учетную ставку, рассказали в его пресс-службе.

Как сообщает регулятор, ставка поднята на 500 базисных пунктов. Ранее она составляла 45%, теперь же она достигла 50%.

В ЦБ уточнили, что показатель стал рекордным более чем за 20 лет – с 2003 года.

Некоторые аналитики предполагали, что финансовый орган не пойдет на очередное повышение ставки, так как совсем скоро в Турции пройдут муниципальные выборы: они состоятся 31 марта.

Ранее сегодня турецкая газета Ekonomim сообщила о рекордном падении чистых валютных резервов Центробанка – до минус $62,8 млрд (не считая свопов). Отток валюты связывают среди прочего и с учетной ставкой. Еще в июне она составляла всего 8,5%.