Вестник Кавказа

Центробанк России оставил ставку на уровне 16%

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение ближайших месяцев ЦБ РФ не будет повышать или понижать ключевую ставку. Каких-либо изменений стоит ждать не раньше второй половины года.

Центробанк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ, опубликованном по итогам прошедшего 22 марта заседания.

В нем также отмечается, что инфляционное давление постепенно становится слабее, но по-прежнему остается высоким.

"Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась"

– Банк России

Глава регулятора Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на том, что в ближайшие месяцы ставку снижать не планируется.

Она допустила, что ставка может быть уменьшена во втором полугодии, но для этого необходимо, чтобы инфляция начала устойчиво снижаться.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ограничение на снятие валюты в России продлили до 9 сентября

Ограничение на снятие валюты в России продлили до 9 сентября

Платежная система QIWI перестала работать в России

Платежная система QIWI перестала работать в России

Набиуллина: ключевая ставка может пойти вниз во второй половине года

Набиуллина: ключевая ставка может пойти вниз во второй половине года

Ключевая ставка в России осталась на уровне 16%

Ключевая ставка в России осталась на уровне 16%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы