Центробанк России оставил ставку на уровне 16%

В течение ближайших месяцев ЦБ РФ не будет повышать или понижать ключевую ставку. Каких-либо изменений стоит ждать не раньше второй половины года.

Центробанк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ, опубликованном по итогам прошедшего 22 марта заседания.

В нем также отмечается, что инфляционное давление постепенно становится слабее, но по-прежнему остается высоким.

"Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась" – Банк России

Глава регулятора Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на том, что в ближайшие месяцы ставку снижать не планируется.

Она допустила, что ставка может быть уменьшена во втором полугодии, но для этого необходимо, чтобы инфляция начала устойчиво снижаться.