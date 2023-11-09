Вестник Кавказа

Платежная система QIWI перестала работать в России

Платежная система QIWI перестала работать в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банк России отозвал лицензию у платежной системы QIWI. В связи с этим электронные кошельки пользователей оказались заблокированы. Пополнить и вывести средства со счетов электронного кошелька на территории РФ невозможно.

Платежная система QIWI Банк лишилась лицензии. Сегодня Центральный Банк РФ отозвал разрешение на банковскую деятельность у организации за систематические нарушения законодательства страны и нормативные акты. Информация об этом была опубликована на официальной странице ЦБ РФ. 

"Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций"

– Центральный Банк России 

Также Банк России сообщил, что платежная система была вовлечена в незаконный оборот денежных средств, переводил деньги криптообменникам, нелегальным казино и букмекерским организациям. 

Кроме этого, QIWI Банк был замечен в незаконном использовании персональных данных, благодаря которым мог открывать счета. 

Сообщается, что после отзыва лицензии платежная система заблокировала возможность пополнения и вывода средств со счетов российских пользователей. 

При этом Банк России сообщил, что все вложенные день будут возвращены пользователям. 

"Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам5 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

- Центральный Банк России

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