Вестник Кавказа

На Кубани построят еще один культурный центр

На Кубани построят еще один культурный центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В станице Марьянской планируют построить новую детскую школу искусств и библиотеку. Министр культуры рассказала об отправке проекта на проверку.

Краснодарский край обзаведется культурным комплексом, он появится в станице Марьянской. Проект по возведению обсуждался с министром культуры Викторией Лапиной, которая прибыла в Красноармейский район.

Проект будет предполагать реконструкцию старого Дома культуры, а рядом с ним построить новую школу искусств и библиотеку, которые смогут посещать как взрослые, так и молодые жители станицы. 

"В любимом месте жителей станицы Марьянской — сельском Доме культуры — капремонта не было со дня его постройки в 1962 году. Постоянно около 300 станичников от мала до велика приходят сюда, чтобы реализовать свой творческий потенциал, и наша задача — создать для них необходимые условия"

- министр культуры края

По словам Лапиной, проект по реконструкции направили на проверку; финансовые средства на строительные работы будут выделены по государственной программе "Развитие культуры", благодаря которой на Кубани капремонт ведется во многих домах культуры, а в Армавире будет открыта крупная модельная библиотека в регионе.

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