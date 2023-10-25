Степанцминда признана самым красивым населенным пунктом мира

Британский туристический портал опубликовал список самых красивых небольших населенных пунктов. В него попал поселок Степанцминда в Грузии.

Одним из красивейших маленьких населенных пунктов в мире стал грузинский поселок Степанцминда. Он попал в список британского портала TimeOut, который опубликовал топ-16 самых живописных маленьких городов.

Отмечается, что этот населенный пункт выбран одним из лучших за счет его расположения и исторической значимости.

"Степанцминда, также известная как Казбеги, расположена в долине Кавказских гор. Степанцминда смотрит прямо на одно из самых известных мест Грузии – Троицкую церковь Гергети, построенную в XIV веке. За церковью, построенной на холме, находится ледник. Это отдаленное, но историческое место, расположенное на одном из старейших перекрестков в мире между Европой и Азией, поселении, датируемом VI веком до нашей эры"

– TimeOut

Поселок городского типа Степанцминда находится в 165 км от столицы Грузии и в 11 км от госграницы с Россией. Населенный пункт расположился у подножья горы Казбек.

Население поселка составляет порядка полутора тысяч человек.

Ранее населенный пункт уже был признан одним раз красивейших небольших городов порталом Thrillist.com.