Во Владикавказе стартовала книжная ярмарка России

В столице Северной Осетии начала работу книжная ярмарка-фестиваль "100-летие: от А до Я", посвященная будущему книг и книгопечатного дела в стране.

Быть или не быть – такой "гамлетовский" вопрос поставили сегодня на открывшейся во Владикавказе книжной ярмарке-фестивале "100-летие: от А до Я", издательства Северного Кавказа и Москвы, которые представили свои новинки.

Выставка книг оккупировала живописный мост перед гостиницей "Владикавказ", к ее открытию собралось множество туристов и жителей города, а открывавший выставку президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев в ходе церемонии поставил вопрос ребром - каково будущее печатной книги: жизнь или забвение, передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, подумать над этим вопросом время есть: на протяжении тех дней, пока будет длиться фестиваль, гости выставки смогут познакомиться с продукцией ведущих издательств Северной Осетии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Москвы, и сделать свой выбор.

Им помогут в этом сами литераторы, которые проведут мастер-классы и встречи, а также организаторы выставки, которые покажут фильмы по лучшим произведениям, а также проведут интересные викторины по полюбившимся произведениям.