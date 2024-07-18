Во Владикавказе стартовала книжная ярмарка России

Быть или не быть – такой "гамлетовский" вопрос поставили сегодня на открывшейся во Владикавказе книжной ярмарке-фестивале "100-летие: от А до Я", издательства Северного Кавказа и Москвы, которые представили свои новинки.
Выставка книг оккупировала живописный мост перед гостиницей "Владикавказ", к ее открытию собралось множество туристов и жителей города, а открывавший выставку президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев в ходе церемонии поставил вопрос ребром - каково будущее печатной книги: жизнь или забвение, передает "АиФ-Ставрополье".
Впрочем, подумать над этим вопросом время есть: на протяжении тех дней, пока будет длиться фестиваль, гости выставки смогут познакомиться с продукцией ведущих издательств Северной Осетии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Москвы, и сделать свой выбор.
Им помогут в этом сами литераторы, которые проведут мастер-классы и встречи, а также организаторы выставки, которые покажут фильмы по лучшим произведениям, а также проведут интересные викторины по полюбившимся произведениям.