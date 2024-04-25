В Северной Осетии в библиотеки поступило 7000 новых книг

Библиотечный фонд Северной Осетии обновился. В республику поступило 7 тысяч новых книг, найти их можно в одной из четырех библиотек.

Северная Осетия в рамках госпрограммы "Развитие культуры" закупила 7 тыс книг, они уже поступили в библиотеки, этой информацией поделился глава региона Сергей Меняйло.

"Библиотечный фонд республики пополнили семь тысяч новых книг. Более трех миллионов рублей мы распределили между девятью муниципальными образованиями республики и четырьмя госбиблиотеками. На полках появились книги на любой вкус"

– Сергей Меняйло

Он напомнил, что в настоящее время в республике также работает две современные модельные библиотеки, они открыты в городах Беслан и Лескен. Это оснащенные необходимым для проведения лекций и мастер-классов оборудованием пространства, современная библиотека - не только место, где можно читать книги, но и пространство для различных творческих мероприятий.