Банда из Грузии задержана в Европе за воровство редчайших книг из библиотек

Члены преступного сообщества орудовали в европейских странах. Они похитили свыше 150 книг общей стоимостью примерно 2,5 млн евро.

Полицейские задержали в ряде стран Европы членов банды из Грузии, причастной к краже редких книг из библиотек. Об этом информирует Европол.

Сумма причиненного ущерба составляет по меньшей мере 2,5 млн евро.

Злоумышленники орудовали по всей Европы. Было установлено, что они заменяли в библиотеках оригиналы редких книг на подделки высокого качества, либо просто воровали их. В первую очередь их интересовали первые издания Александра Пушкина и Николая Гоголя.

В общей сложности члены банды похитили более 170 книг, часть которых затем продали через аукционные дома в Москве и Санкт-Петербурге.

Европол отмечает, что пять членов преступного сообщества были задержаны в Грузии, а еще четырех поймали в Литве, Эстонии и Франции.