Вестник Кавказа

Грузия и Евросоюз будут обмениваться секретной информацией

Европол
© Фото: сайт Европола
Грузия и полицейская служба Евросоюза укрепляют сотрудничество для борьбы с преступностью. С этой целью стороны заключили соглашение, предполагающее обмен секретными данными.

Служба госбезопасности Грузии и Европол оформили договор об обмене секретной информацией. Об этом сказано на сайте грузинского ведомства.

Свои подписи под документом поставили руководитель СГБ Григол Лилуашвили и исполнительный директор полицейской службы Евросоюза Катрин де Болль.

"Подписанное соглашение основано на рамочном соглашении об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанном между Грузией и Европолом в 2017 году, и направлено на создание правовой основы для обмена и взаимной защиты секретной информации между сторонами"

– служба госбезопасности

Там также отметили, что соглашение поможет сторонам продолжить укреплять взаимодействие по противодействию преступности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зурабишвили не будет представлять оппозицию на выборах

Зурабишвили не будет представлять оппозицию на выборах

НАТО рассчитывает на вступление Грузии в альянс

НАТО рассчитывает на вступление Грузии в альянс

Когда Грузия будет готова вступить в Евросоюз?

Когда Грузия будет готова вступить в Евросоюз?

Грузия снизит затраты на мобильную связь

Грузия снизит затраты на мобильную связь

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы