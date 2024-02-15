В Грузии назвали возможное время вступления в ЕС

Грузинское руководство рассчитывает стать частью ЕС через 6 лет. По словам главы правительства, к этому времени Тбилиси будет готов к евроинтеграции.

Грузия надеется стать членом Евросоюза через 6 лет. Такое заявление во вторник сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Выступая после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, он обратил внимание на то, что к этому времени республика будет готова к членству в сообществе больше других стран-кандидатов.

Кобахидзе также рассказал, что сегодняшняя встреча получилась очень плодотворной, и это дает повод с оптимизмом смотреть на перспективы европейской интеграции.

"Мы побеседовали и обсудили различные направления, а также обсудили конкретные проекты, которые можно реализовать совместно"

– грузинский премьер

Он уточнил, что Тбилиси выполняет все рекомендации, прописанные в плане действий Еврокомиссии 2023 года.

"Наша ближайшая цель – начать переговоры о вступлении и полном доступе к единому рынку, чтобы добиться полноценного и свободного торгового пространства"

– Ираклий Кобахидзе