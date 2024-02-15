В Грузии назвали возможное время вступления в ЕС

Грузия надеется стать членом Евросоюза через 6 лет. Такое заявление во вторник сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Выступая после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, он обратил внимание на то, что к этому времени республика будет готова к членству в сообществе больше других стран-кандидатов.
Кобахидзе также рассказал, что сегодняшняя встреча получилась очень плодотворной, и это дает повод с оптимизмом смотреть на перспективы европейской интеграции.
"Мы побеседовали и обсудили различные направления, а также обсудили конкретные проекты, которые можно реализовать совместно"
– грузинский премьер
Он уточнил, что Тбилиси выполняет все рекомендации, прописанные в плане действий Еврокомиссии 2023 года.
"Наша ближайшая цель – начать переговоры о вступлении и полном доступе к единому рынку, чтобы добиться полноценного и свободного торгового пространства"
– Ираклий Кобахидзе