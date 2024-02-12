Премьер Грузии отправился в Брюссель на переговоры с ЕС и НАТО

Ираклий Кобахидзе вылетел в Брюссель для того, чтобы принять участие в двусторонних встречах с представителями Евросоюза и НАТО.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе впервые в качестве премьер-министра республики отправился в Брюссель для проведения двусторонних переговоров.

В рамках своего визита Кобахидзе поучаствует в заседании совета ассоциации Грузия-Евросоюз, после чего проведет встречу с представителями СМИ совместно с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борралем.

Кроме этого, состоятся переговоры главы правительства Грузии и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также премьер республики поучаствует в заседании комиссии НАТО-Грузия.

Отмечается, что в грузинскую делегацию вошли несколько представителей кабинета министров.